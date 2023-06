Unbekannter wirft brennende Zigarette in Auto in Monheim

In Monheim hat ein Unbekannter einen brennenden Zigarettenstummel durch ein leicht geöffnetes Autofenster geworfen. Zudem wurden weitere Schäden angerichtet.

Im Zeitraum vom vergangenen Donnerstag auf Freitag hat eine bislang unbekannte Person in Monheim einen brennenden Zigarettenstummel in ein Auto geworfen und zudem weitere Beschädigungen verursacht. Durch das leicht geöffnete Fenster des am Marktplatz abgestellten grauen VW Polo landete die Zigarette auf dem Fahrersitz, wo ein Brandloch entstand. Glücklicherweise kam es zu keinem größeren Brand.

Auch Außenspiegel und Zierblende beschädigt

Zudem wurden das rechte Außenspiegelglas zerschlagen und die Zierblende beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf rund 1000 Euro. Der Tatzeitraum kann vom 1. Juni um 16.30 Uhr bis zum bis zum 2. Juni um 6 Uhr eingegrenzt werden. Ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter Telefon 0906/706670 mit der Polizei Donauwörth in Verbindung zu setzen. (AZ)