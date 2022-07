Unfall auf der B2 bei Monheim: Es kracht beim Überholen

Auf der B2 bei Monheim hat es am Montagnachmittag gekracht. Ein Überholversuch eines 45-Jährigen scheiterte.

Auf der B2 bei Monheim hat es am Montagnachmittag einen Unfall gegeben. Ein 45-jähriger Mann aus Weiden wollte einen vor ihm fahrenden Pkw sowie einen Lkw überholen. Als sich der Mann auf Höhe des Autos befand, scherte aber auch dessen 55-jähriger Fahrer aus dem Landkreis Augsburg nach links aus und prallte dem Überholer so in die Beifahrerseite.

Unfall bei Monheim: Überholmanöver missglückt

Durch die Kollision entstand laut Polizei Donauwörth ein Schaden in Höhe von etwa 7000 Euro. Der 45-jährige Unfallgeschädigte begab sich aufgrund angegebener leichter Verletzungen in ärztliche Behandlung. Gegen den 55-Jährigen wurde daher ein Strafverfahren wegen Verdachts auf fahrlässige Körperverletzung eingeleitet. (AZ)