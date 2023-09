Unfall-Beteiligter auf B2 bei Monheim fährt einfach weiter

Auf der B2 bei Monheim streifen sich zwei Autos. Einer der Beteiligten hält aus unerfindlichen Gründen nicht an.

Bei einem Unfall am frühen Samstagabend auf der B2 bei Monheim haben sich zwei Autos im Begegnungsverkehr gestreift. Aus nicht nachvollziehbaren Gründen fuhr einer der Beteiligten einfach weiter. Deshalb ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der Unfallflucht.

Folgenden Sachverhalt teilt die Polizei mit: Eine 61-Jährige war mit ihrem Pkw um kurz nach 17.40 Uhr auf der Bundesstraße in südlicher Richtung unterwegs. Die Frau überholte andere Fahrzeuge. Beim Wiedereinordnen berührten sich der Wagen und ein entgegenkommender Pkw. Genauer gesagt prallten die beiden Außenspiegel gegeneinander. Am Auto der 61-Jährigen entstand ein Schaden in Höhe von schätzungsweise 2000 Euro.

Nach dem Unfall auf der B2 erhält die Polizei konkrete Hinweise

Die Person, die den anderen Wagen steuerte, fuhr in Richtung Norden weiter und meldete sich in der Folge auch nicht. Die Polizei sicherte Spuren und vernahm Zeugen. Es ergaben sich laut Pressebericht "sehr konkrete Hinweise". Denen werde nun im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens nachgegangen. Hinweise nimmt die Inspektion Donauwörth entgegen. Telefon: 0906/706670. (AZ)