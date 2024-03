Unfall in Monheim: E-Radfahrer stürzt auf Gehweg

In Monheim ist der Fahrer eines E-Rads verunglückt. Der Unfall geht einigermaßen glimpflich ab.

Ein Mann ist am Montag in Monheim mit seinem Elektro-Fahrrad verunglückt. Wie die Polizei berichtet, fuhr der 66-Jährige um kurz nach 16 Uhr mit seinem "Pedelec 25" auf dem Gehweg neben der Donauwörther Straße in Richtung Ortsausgang. Dabei verlor der Senior aus nicht näher bekannten Gründen die Kontrolle über sein Zweirad, geriet ins Schleudern und stürzte auf dem Weg zu Boden.

Ein Zeuge eilte herbei, um Erste Hilfe zu leisten. Der Rettungsdienst brachte den 66-Jährigen ins Krankenhaus. Dort stellten sich laut Polizei die Verletzungen, unter anderem eine Wunde am Arm, glücklicherweise als nicht schwerwiegend heraus. An dem Fahrrad entstand nach ersten Erkenntnissen relativ geringer Schaden. (AZ)