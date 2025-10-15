Icon Menü
Monheim Unfall verursacht Verletzung nach Vorfahrtsmissachtung in Weilheim

Monheim

Vorfahrt missachtet: Es kommt zum Zusammenstoß

Bei einem Unfall in Weilheim zieht sich eine Frau leichte Verletzungen zu, der Sachschaden wird mit 8000 Euro angegeben.
    Die Polizei Donauwörth wurde nach Weilheim zu einem Unfall gerufen. Dort waren zwei Autos ineinander gekracht.
    Die Polizei Donauwörth wurde nach Weilheim zu einem Unfall gerufen. Dort waren zwei Autos ineinander gekracht. Foto: Stefan Puchner/dpa, Symbolbild

    Am Dienstagnachmittag hat es in Weilheim gekracht: Wie die Polizei Donauwörth mitteilt, war ein 61-Jähriger gegen 14.50 Uhr mit Auto und Anhänger in der dortigen Buchenaustraße in nördlicher Richtung unterwegs. An der Einmündung zur Bachgasse missachtete er die Vorfahrt eines von links kommenden Toyota, den eine 68-Jährige steuerte. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge im Bereich des Anhängers. Die Fahrerin erlitt leichte Verletzungen. Am Pkw wurde die Front beschädigt, am Anhänger die Felge. Der entstandene Schaden wird auf 8000 Euro geschätzt. (AZ)

