Vorfahrt missachtet: Es kommt zum Zusammenstoß

Am Dienstagnachmittag hat es in Weilheim gekracht: Wie die Polizei Donauwörth mitteilt, war ein 61-Jähriger gegen 14.50 Uhr mit Auto und Anhänger in der dortigen Buchenaustraße in nördlicher Richtung unterwegs. An der Einmündung zur Bachgasse missachtete er die Vorfahrt eines von links kommenden Toyota, den eine 68-Jährige steuerte. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge im Bereich des Anhängers. Die Fahrerin erlitt leichte Verletzungen. Am Pkw wurde die Front beschädigt, am Anhänger die Felge. Der entstandene Schaden wird auf 8000 Euro geschätzt. (AZ)

