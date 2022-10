Unfallflucht an Monheimer Tankstelle

Ein Unbekannter beschädigte den Wagen eines 39-jährigen Monheimers und fuhr einfach weg. Obwohl die Beifahrerin im Auto alles beobachtete.

Ein Unbekannter hat am Freitag gegen 19.30 Uhr an der Tankstelle in der Donauwörther Straße in Monheim den Wagen eines 39-Jährigen angefahren. Der Monheimer tankte seinen Nissan an der Zapfsäule einer Tankstelle auf. Während der Mann bezahlte, prallte ein ausfahrender Wagen gegen die Beifahrerseite des Autos. Obwohl die Beifahrerin des angefahrenen Nissan sofort ausstieg und lautstark auf den Unfall aufmerksam machte, fuhr der Verursacher davon. Der Gesamtschaden liegt bei geschätzten 1000 Euro. Die Polizeiinspektion Donauwörth leitete ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren ein. Die Beamten sicherten zudem durch Zeugenaussagen ein Teilkennzeichen des verantwortlichen Wagens. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 mit der Polizeiinspektion Donauwörth in Verbindung zu setzen. (AZ)

