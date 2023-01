Unfallflucht auf Parkplatz von Supermarkt in Monheim

Ein Autobesitzer erlebt in Monheim eine böse Überraschung. Die Polizei bittet um Hinweise.

Ein Unbekannter hat mit seinem Auto am Samstag auf dem Parkplatz des Edeka-Markts in Monheim einen Unfall verursacht, sich aber nicht weiter darum gekümmert. Die Karambolage passierte zwischen 11.15 und 12.30 Uhr. Opfer ist ein 62-Jähriger aus Wittesheim , der seinen Wagen dort abgestellt hatte. Als der Mann nach dem Einkaufen zurückkam, bemerkte er, dass am Heck seines Pkw eine Delle und Kratzer entstanden waren. Der Verursacher hinterließ keine Nachricht.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Donauwörth zu melden. Telefon: 0906/70667-11. (AZ)