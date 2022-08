Verbotenes Tuningszene-Treffen in Monheim sorgt für Ärger

In Monheim versammeln sich Autoliebhaber zu einer nicht genehmigten Veranstaltung. Nun ermittelt die Polizei gegen den Organisator.

Ein verbotenes Treffen von Fans aufgemotzter Autos hat in am Samstag in Monheim für Ärger gesorgt. Anwohner beschwerten sich über den Lärm. Die Polizei stellte fest, dass die Veranstaltung bei den Behörden nicht angemeldet worden war. Deshalb wird gegen den offensichtlichen Organisator ermittelt. Spät in der Nacht benahmen sich dann mehrere Gäste des Spektakels in einer Monheimer Herberge daneben.

Diverse Anwohner meldeten sich am Samstagabend bei der Polizei und machten auf das Treffen der Autoliebhaber aus der sogenannten Tuningszene aufmerksam. Die versammelten sich auf dem Sportgelände des TSV Monheim. Den Gesetzeshütern lag kein Genehmigungsbescheid vor. Erste Ermittlungen führten zu einem 22-Jährigen aus Monheim, der als Gastgeber auftrat. Er war gegenüber den Beamten der Meinung, dass eine Veranstaltung dieser Größenordnung rein privat sei und deshalb keiner Erlaubnis bedürfe.

Die Polizei stellt etwa 150 Personen und 80 Autos auf dem Monheimer Sportgelände fest

Vor Ort bot sich der Polizei freilich folgendes Bild: Getunte Fahrzeuge wurden zur Schau gestellt, es lief Musik, Speisen und Getränke wurden angeboten. Auf dem Areal befanden sich etwa 150 Personen und 80 Pkw. Recherchen in sozialen Medien bestätigten der Inspektion Donauwörth zufolge den "öffentlichen Charakter" des Treffens. Für dieses sei geworben worden.

Die Stadt Monheim hatte keine Kenntnis von dem Spektakel. Folglich gab es auch keinen Genehmigungsbescheid mit entsprechenden Auflagen. Polizei und Vertreter der Stadt erörterten die Sachlage - und entschieden gegen 21 Uhr, dass die Veranstaltung kulanterweise zu Ende geführt werden dürfe. Zuvor waren dem Organisator nochmals "die entsprechenden Sicherheitsaspekte aufgezeigt worden". Freilich stehen mehrere Ordnungswidrigkeiten im Raum, für die sich der 22-Jährige verantworten muss. Es geht um Verstöße gegen das Veranstaltungs- und Gaststättenrecht.

In einem Hotel in Monheim randalieren einige Gäste des Tuningtreffens

In der Nacht auf Sonntag sorgten Teilnehmer des Szenetreffens, die offenbar eigens angereist waren und sich in einem örtlichen Hotel einquartiert hatten, für erhebliche Ruhestörungen. Die Personen hantierten laut Polizei vor dem Anwesen an einem Bauzaun, schrien im Gebäude herum, hämmerten gegen Innentüren, beschädigten Steckdosen und versprühten im Flur den Inhalt eines Feuerlöschers. Die Höhe des Schaden ist noch unklar. Die Ermittlungen laufen. (AZ)