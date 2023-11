Monheim

06:00 Uhr

Rechtsstreit um Grundstück in Monheim nimmt kein Ende

Dieses Grundstück an der Wemdinger Straße in Monheim ist Gegenstand eines Rechtsstreits.

Plus Die Stadt Monheim führt einen jahrelangen Rechtsstreit mit einem Unternehmer. Jetzt soll sogar der Bundesgerichtshof über den Fall entscheiden.

Von Thomas Unflath

Ein Rechtsstreit um ein Gewerbe-Grundstück in Monheim kam bei der Bürgerversammlung in der Monheimer Stadthalle zur Sprache. Einer der Besucher erkundigte sich nach dem aktuellen Stand in der bereits jahrelangen Auseinandersetzung zwischen der Kommune und einem örtlichen Unternehmen. Bürgermeister Günther Pfefferer schilderte den aktuellen Stand.

Zum Hintergrund: Die über 1,6 Hektar große Fläche im Gewerbegebiet „Südlich der Wemdinger Straße“ hatte die Firma 2018 gekauft. Vereinbart wurde ein Baustart innerhalb eines Jahres, bis Ende 2021 sollte eine Tankstelle für Autos und Lastwagen mit Shop in Betrieb gehen. Dann geschah lange nichts. Im Frühjahr 2021 erreichte die Stadt der Antrag auf Errichtung einer sogenannten Pooltankstelle. Dies wollten die Verantwortlichen der Kommune nicht akzeptieren, da von den ursprünglichen Plänen kaum noch etwas übrig war. Das Landratsamt als zuständige Genehmigungsbehörde stimmte jedoch zu, die kleine Tankstelle wird inzwischen von einer anderen Firma betrieben. Daraufhin reichte die Stadt Klage ein, um die als „Filet-Grundstück“ geltende Fläche wieder zu erhalten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

