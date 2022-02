Monheim

vor 31 Min.

Versuchter Diebstahl im Eierhäuschen in Monheim

Mit einem versuchten Diebstahl in Monheim beschäftigt sich die Polizei.

Ein Unbekannter will in Monheim die Geldkassette in einem "Eierhäuschen" knacken. Die Polizei bittet um Hinweise.

Von Wolfgang Widemann

Ein Unbekannter hat versucht, die Geldkassette des sogenannten Eierhäuschens in der Jahnstraße in Monheim aufzubrechen. Dies geschah nach Auskunft der Polizei in der Zeit zwischen Montag, 18.30 Uhr, und Dienstag, 18.30 Uhr. Die Inspektion Donauwörth bittet mögliche Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich zu melden. Telefon: 0906/706670. (AZ)

Themen folgen