Viele Menschen beim Schärtlesmarkt in Monheim

Das schöne Wetter hat dem Schärtlesmarkt in Monheim am Sonntag zahlreiche Besucher beschert.

Ein Publikumsmagnet war am Sonntag der Schärtlesmarkt in Monheim. Beste Bedingungen bei schönem, warmem Wetter lockten zahlreiche Besucherinnen und Besucher an. Neben den Standbetreibern zwischen den beiden Stadttoren hatten auch die örtlichen Geschäfte geöffnet. Die namensgebenden Schärtle – ein mit Geheimrezept zubereitetes Gebäck – bot Konditor Hans Wenninger an. Die Kolpingsfamilie Monheim verteilte im Auftrag der Gewerbegemeinschaft ProGeMo 600 Knäuel Wolle an Interessierte. Daraus können nun beispielsweise Mützen, Schals oder Topflappen gestrickt und dann beim Weihnachtsmarkt gegen einen Glühwein-Gutschein oder einen Glasengel eingetauscht werden.