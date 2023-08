Vier Unbekannte steigen in Garten in Monheim ein und randalieren

Vier Unbekannte steigen unerlaubt in einen Garten in Monheim ein und randalieren. Die Polizei bittet um Hinweise zu den Tätern.

Zuerst steigen sie unerlaubt in einen Garten ein, dann randalieren sie. Am Donnerstag gegen 23.40 Uhr ist es der Polizei zufolge zu einem Hausfriedensbruch in Monheim gekommen. Vier Personen, darunter ein 20-Jähriger aus Treuchtlingen und eine 16-Jährige aus einer Nachbargemeinde, betraten unbefugt das fremde Grundstück in der Jurastraße.

Auf dem umzäunten Gelände stießen die Täter Fahrräder sowie Abfallbehältnisse um und warfen ein Getränkebehältnis gegen die Haustür. Ob ein Sachschaden entstand, ist derzeit noch nicht geklärt. Die Polizei leitete ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts auf Hausfriedensbruch ein. Hinweise zu den beiden anderen, bislang namentlich unbekannten Personen nimmt die Inspektion Donauwörth unter der Telefonnummer 0906/706670 entgegen. (AZ)