Vierjährige muss nach Unfall in Kinderklinik gebracht werden

Bei einem Zusammenstoß in Monheim erlitten drei Menschen Verletzungen, zudem entstand hoher Sachschaden. Eine 19-Jährige Fahrerin hatte nicht aufgepasst.

Ein Autofahrer, eine Beifahrerin und ein Kleinkind wurden bei einem Unfall verletzt, der am Mittwoch in Monheim passierte. Zudem entstand beträchtlicher Sachschaden. Nach Angaben der Polizei Donauwörth wollte ein 42-jähriger Autofahrer gegen 17.44 Uhr auf der Donauwörther Straße nach links abbiegen. Eine nachfolgende 19-Jährige übersah dies und prallte mit ihrem Fahrzeug nahezu ungebremst in das Heck des Wagens. Beide Autos erlitten durch die Kollision jeweils Totalschaden in Gesamthöhe von geschätzt 40.000 Euro. Die Beifahrerin der Unfallverursacherin und ein vierjähriges Mädchen im Fond sowie der Unfallgegner wurden durch die Wucht des Aufpralls verletzt und mussten medizinisch behandelt werden. Das Mädchen wurde in die Kinderklinik Neuburg eingeliefert. Die aufnehmenden Beamten leiteten gegen die 19-Jährige ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren wegen Verdachts auf fahrlässige Körperverletzung ein. (AZ)