Viva la Vida: "Voices" sorgt für Stimmung in der Monheimer Kirche

Zum dritten Mal tritt die Gesangsgruppe zusammen mit dem Solnhofener Akkordeonorchester auf. Die Vielfalt der Stücke ist groß, das Motto umfasst den ganzen Abend.

„Viva la Vida“ war das Motto, unter dem die Gesangsgruppe „Voices“, alias Bettina Schäferling als Leiterin der Gruppe, Bettina Mayr, Kathrin Roßkopf und Sonja Schauer, zahlreiche Besucher in die Stadtpfarrkirche St. Walburga in Monheim lockte. Zusammen mit Michael Buchberger als souveränen Begleiter am E-Piano sowie dem neunköpfigen Akkordeonorchester Solnhofen, das neben Akkordeonstimmen auch mit Gitarre, Schlagwerk, Flöte beziehungsweise Klarinette und Trompeten aufwarten konnte, präsentierte sie einen abwechslungsreichen Konzertabend. Dabei verzichteten alle Mitwirkenden auf eine Gage und spendeten den Erlös des Konzertes dem Verein „Sterneneltern Schwaben“.

Endlich, nach sieben Jahren, konnte die Gruppe „Voices“ wieder zu einem Benefizkonzert einladen - zum dritten Mal in Zusammenwirkung mit den Akkordeonorchester Solnhofen. Nach einem festlichen Orgeleinzug, wunderschön registriert und interpretiert von Michael Buchberger, warteten die Zuhörer gespannt auf die Hauptakteure des Abends, die unter ihrem Motto „Viva la Vida“ den Zyklus menschlichen Lebens, angefangen bei der Geburt, über Kindheit, Kommunion, Firmung, Hochzeit und Liebe, das eigentliche Leben bis hin zum Tod in diversen Liedern und Instrumentalstücken musikalisch nachzeichneten. Dabei traten die Sängerinnen sowohl mit E-Piano als Begleitung als auch im Zusammenspiel mit dem Akkordeonensemble auf.

Das Akkordeonorchester Solnhofen begleitete die Sängerinnen zum dritten Mal. Foto: Andrea Hutzler

Benefizkonzert in Monheim: Ein abwechslungsreicher Konzertabend

Nach dem verträumten, souverän interpretierten „Ellyon“, ursprünglich für Orgel komponiert von Hans André Stamm, intonierte „Voices“ die Songs „Von allen Seiten umgibst du mich, Herr“ von Heiko Bräuning sowie das wunderschön vorgetragene Tauflied „An deiner Seite“ von Sunny Dale. Das Akkordeonensemble Solnhofen setzte mit seinen Interpretationen von Werken unterschiedlichster Genres farbliche Klangtupfer und trug dabei maßgeblich zu einem abwechslungsreichen Konzertabend bei. Ein Höhepunkt war dabei sicherlich das mit zwei Trompeten vorgetragenen, aktuell mehr als zutreffende „Heal the World“ von Michael Jackson.

Besonders beeindruckend waren für die Zuhörer die gemeinsam intonierten Stücke wie das romantische „Can You Feel the Love Tonight“ von Elton John, das nachdenklich stimmende „The Rose“ von Bette Mitler und besonders natürlich der „Titelsong“ des Abends, das temperamentvoll gespielte „Viva la Vida“ von Coldplay.

Der erhebende und kurzweilige Abend endet mit dem besinnlich und zugleich Zuversicht ausstrahlenden „Irish Blessings“ von Bob Chilcott.