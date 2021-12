Vorfahrt missachtet: 71-Jährige verursacht Unfall

Eine 71-Jährige hat beim Abbiegen in Monheim ein anderes Auto übersehen. Darin saßen ein 86-Jähriger und dessen vier Jahre jüngere Beifahrerin.

In Monheim hat es am Mittwoch gekracht. Der Polizei zufolge fuhr eine 71-jährige Treuchtlingerin um 17.05 Uhr mit ihrem Auto auf der Wemdinger Straße und wollte an der dortigen Einmündung in die Donauwörther Straße nach links abbiegen. Sie missachtete dabei die Vorfahrt eines querenden Pkw und prallte frontal in den Wagen des 86-Jährigen.

Beide Autos waren nach dem massiven Anprall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Schaden von rund 8000 Euro. Der 86-Jährige und dessen 82-jährige Beifahrerin wurden zur medizinischen Überwachung in die Donau-Ries-Klinik eingeliefert. Gegen die Unfallverursacherin erstatteten die Beamten eine Anzeige.