Die Schusters – eine Großfamilie mit Ursprung in Warching

Plus Die Nachkommen von Ottilie und Georg Schuster aus Warching versammeln sich regelmäßig zu Sippentreffen. Wie der Zusammenhalt über Jahrzehnte funktioniert.

Das Anwesen, in dem Ottilie und Georg Schuster viele Jahre lebten und ihre Kinder großzogen, steht schon lange nicht mehr. Um 1970 wurde der alte Bauernhof ("Strasserhof") in Warching abgerissen. Geblieben sind jedoch viele Nachkommen, denn das Ehepaar hatte neun Söhne und vier Töchter. Deren Kinder, Enkel, Urenkel und Ururenkel sind inzwischen weit verstreut, kommen aber regelmäßig zu Sippentreffen zusammen. Ein solches fand nun wieder statt.