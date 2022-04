Rad löst sich bei Warching von Anhänger und kracht gegen Pkw

Das hätte böse enden können: Auf der Staatsstraße nahe Warching rollt das Rad eines landwirtschaftlichen Anhängers in den Gegenverkehr.

Mit einem Blechschaden in Höhe von schätzungsweise 3000 Euro ist ein haarsträubender Unfall nahe Warching abgegangen. Wie die Polizei berichtet, löste sich am Donnerstag um 13.20 Uhr auf der Staatsstraße zwischen Monheim und Warching an einem landwirtschaftlichen Gespann das Rad eines Anhängers. Es rollte auf die andere Straßenseite und krachte nahe der Abzweigung nach Natterholz gegen ein Auto, das entgegenkam. Durch glückliche Umstände gab es keine Verletzten. (AZ)