Transporter überschlägt sich bei Warching: 25-Jähriger leicht verletzt

Ein Transporter hat sich am Freitag zwischen Warching und Blossenau überschlagen. Der Fahrer verletzte sich dabei leicht, mehrere Feuerwehren waren im Einsatz.

Ein 25-Jähriger hat sich bei einem Unfall am Freitag leicht verletzt. Der Mann war mit seinem Transporter auf der Staatsstraße 2214 von Warching in Richtung Blossenau unterwegs. In einem Waldstück unterschätzte der Fahrer eine scharfe Rechtskurve, in der er mit seinem Transporter nach links von der Fahrbahn abkam. Daraufhin überschlug sich das Fahrzeug und blieb in einem angrenzenden Acker auf der linken Seite liegen. Der Fahrer konnte seinen Transporter eigenständig verlassen. Er zog sich bei dem Unfall eine Handverletzung zu und wurde im Donauwörther Krankenhaus weiter untersucht.

Hoher Schaden am Transporter - 30 Feuerwehrleute im Einsatz

Beim Abkommen von der Fahrbahn touchierte der Transporter mehrere Verkehrsschilder. An diesen entstand ein Schaden von rund 300 Euro. Der Schaden am Transporter wird auf 20.000 Euro beziffert. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Feuerwehren aus Monheim und Warching waren mit 30 Einsatzkräften vor Ort. Zu Verkehrsbeeinträchtigungen kam es nicht. (AZ)