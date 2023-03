Warum Monheim kein Klima-Waldmanagement möchte

Den Wald für den Klimawandel rüsten, ist das Ziel eines Förderprogrammes des Bundes. Doch Monheim lehnt das ab. Dafür hat die Stadt Gründe.

Die Stadt Monheim verzichtet auf eine Teilnahme am bundesweiten Förderprogramm „Klimaangepasstes Waldmanagement“. Die Details dahinter wurden in der jüngsten Stadtratssitzung vorgestellt. Die Bedenken der Gremiumsmitglieder überwogen am Ende die Vorteile, die man möglicherweise durch das Programm erlangen könne.

Vorgestellt wurde das Förderprogramm von Martin Braun vom Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) Nördlingen-Wertingen. Zwar sei das AELF eine Landesbehörde. Da Monheim jedoch über einen relativ großen Stadtwald von gut 700 Hektar verfügt, sahen sich die Vertreter des AELF verpflichtet, über das Programm des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft zu informieren.

Zu den Voraussetzungen gehöre, entweder mit der kompletten Waldfläche oder gar nicht teilzunehmen, erläuterte Braun. Der Verpflichtungszeitraum betrage zehn oder 20 Jahre – verbunden mit einem Nutzungsverzicht im entsprechenden Zeitraum. Dazu müssten insgesamt zwölf vorgegebene Kriterien erfüllt werden. „Das ist schon eine Herausforderung und auch ein gewisser Arbeitsaufwand“, meinte der Experte.

Der Forst in Monheim erholt sich

Stadtförster Willi Weber rechnete vor, dass bei einer Teilnahme am Förderprogramm ein jährlicher Erlös von etwa 66.000 Euro zu erwarten wäre. Er sah jedoch auch einige „Knackpunkte“, weswegen das AELF eher skeptisch eingestellt sei. Nicht zuletzt wegen des Nutzungsverzichts. „Der junge Wald wächst“, berichtete Weber mit Blick auf die Aufforstung seit den großen Sturmschäden 2013. Der Forst erhole sich und werde in absehbarer Zeit wieder bessere Erlöse liefern.

Zweite Bürgermeisterin Anita Ferber, die den erkrankten Rathauschef Günther Pfefferer vertrat, erinnerte an Diskussionen in der Vergangenheit, wie Monheim von seinem Defizit in der Waldwirtschaft wegkommen könne. Der Stadtrat müsse nun grundsätzlich entscheiden, ob man mit dem Förderprogramm eine andere Richtung einschlagen möchte. Ferber selbst betonte, nicht dieser Ansicht zu sein. Die Gremiumsmitglieder sahen dies ähnlich: Einstimmig wurde die Teilnahme am bundesweiten Förderprogramm abgelehnt.

