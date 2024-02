Wind drückt Metalltor auf – Senior fährt dagegen

Wohl durch starken Wind geht ein Metalltor in Monheim auf und steht auf die Straße hinaus offen. Ein Senior bemerkt das zu spät.

Ein ungewöhnlicher Unfall hat sich am Donnerstagvormittag in Monheim in der Straße "Am Priel" ereignet: Ein 70-jähriger Autofahrer, der in nördlicher Richtung unterwegs war, kollidierte mit einem Metalltor, das laut Polizei wohl durch starken Wind aufgeschoben worden war. Der Vorfall verursachte einen Schaden von etwa 11.000 Euro am Fahrzeug des Seniors, der jedoch unverletzt blieb. (AZ)