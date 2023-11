Wohnhaus soll in Monheim für Flüchtlinge umgebaut werden

Plus Monheim will den Umbau eines Hauses zum Flüchtlingsheim 2024 umsetzen. Die Sanierung kostet mehr als eine halbe Million Euro. Die Stadt bekommt hohe Fördermittel.

Schon vor längerer Zeit hat die Stadt Monheim ein älteres, leer stehendes Wohnhaus gekauft, um dieses zu sanieren und anschließend als Unterkunft für Flüchtlinge zu nutzen. Im Stadtrat wurde nun der erstellte Bauentwurf vorgestellt. Umgesetzt werden soll die Maßnahme im kommenden Jahr.

Architekt Dieter Keller vom Büro Zimmermann & Keller ( Donauwörth) präsentierte dem Gremium das Vorhaben. Der Bauausschuss habe sich bereits mehrfach mit der Thematik befasst und insgesamt sechs Varianten geprüft. Eine davon wurde nun von ihm und seinem Team genauer ins Auge gefasst. Das ehemalige Wohnhaus in der Vogtstraße 13 verfügt demnach abgegrenzt über eine kleine Garage sowie einen angebauten Wetterschutz. Beide hätten eine schlechte Substanz, eine Sanierung wäre deswegen wenig sinnvoll, fasste Keller zusammen.