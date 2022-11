Zwei Männer legen Angestellten einer Tankstelle mit Trick herein

Die beiden Tatverdächtigen lenken die Kassenkraft ab und stehlen Zigaretten. Die Polizei fahndet nach ihnen.

Mit einem Trick legten zwei Männer am Dienstag den Angestellten einer Tankstelle herein. Wie die Polizei mitteilt, waren die beiden Männer gegen 18 Uhr im Verkaufsraum dieser Tankstelle in der Donauwörther Straße. Während der eine von ihnen die Kassenkraft ablenkte, fasste der andere hinter die Theke und entwendete eine Stange mit zehn Schachteln Zigaretten. Beide Tatverdächtige flüchteten anschließend in einem grauen Renault Clio.

Der Diebstahlschaden liegt bei etwa 80 Euro. Eine sofortige Fahndung durch Kräfte der PI Donauwörth verlief zunächst ergebnislos. Die Beamten sicherten jedoch mehrere Spuren, die aktuell ausgewertet werden. Ein entsprechendes Strafverfahren gegen unbekannt wurde eingeleitet. Die beiden Männer werden folgendermaßen beschrieben: Sie sind etwa 1,80 Meter groß und kräftig, sie trugen schwarze Jacken und schwarze Hosen, die Haare waren sehr kurz rasiert und mit Haarkranz. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 mit der Polizeiinspektion Donauwörth in Verbindung zu setzen. (AZ)

