Monheimer Studio produziert Videospiel – und sorgt für Furore

Das blaue Wesen marschiert durch ein von Blumen gesäumtes Feld, es umfasst einen vorne angespitzten Stab. Im Hintergrund sind Schemen von Ruinen zu sehen, bunte Linien verlaufen auf dem Bild. Noch ist die Szenerie statisch, doch in Zukunft dürfte im wahrsten Sinne des Wortes mehr Bewegung in die Sache kommen. Denn Diogo Gonçalves und Frederik Pribyl vom jungen Monheimer Studio MoonBloom arbeiten gerade daran, dass diese Welt in einem Videospiel zum Leben erweckt wird. Für ihre Spielidee haben sie nun eine beträchtliche Fördersumme vom FilmFernsehFonds Bayern erhalten. Was den beiden an der Arbeit Spaß macht - und was die Menschen aus dem Spiel für das „echte“ Leben lernen könnten.

