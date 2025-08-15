Icon Menü
Monheimer Unternehmen produziert Videospiel: Kreativer Ansatz wird belohnt

Monheim

Monheimer Studio produziert Videospiel – und sorgt für Furore

MoonBloom ist ein junges Studio, das sich mit Computerspielen beschäftigt. Nun gibt es eine hohe Förderung für „Silken Veil“. Was das Spiel so besonders macht.
Von Bill Titze
    Diogo Gonçalves (links) und Frederik Pribyl (rechts) entwickeln gerade ein Videospiel - und haben dafür eine hohe Förderung erhalten.
    Diogo Gonçalves (links) und Frederik Pribyl (rechts) entwickeln gerade ein Videospiel - und haben dafür eine hohe Förderung erhalten. Foto: Bill Titze

    Das blaue Wesen marschiert durch ein von Blumen gesäumtes Feld, es umfasst einen vorne angespitzten Stab. Im Hintergrund sind Schemen von Ruinen zu sehen, bunte Linien verlaufen auf dem Bild. Noch ist die Szenerie statisch, doch in Zukunft dürfte im wahrsten Sinne des Wortes mehr Bewegung in die Sache kommen. Denn Diogo Gonçalves und Frederik Pribyl vom jungen Monheimer Studio MoonBloom arbeiten gerade daran, dass diese Welt in einem Videospiel zum Leben erweckt wird. Für ihre Spielidee haben sie nun eine beträchtliche Fördersumme vom FilmFernsehFonds Bayern erhalten. Was den beiden an der Arbeit Spaß macht - und was die Menschen aus dem Spiel für das „echte“ Leben lernen könnten.

