Monheims Bürgermeister Pfefferer tritt nicht mehr an

Nun ist es offiziell: In Monheim wird ab Frühjahr 2026 ein neuer Bürgermeister oder eine neue Bürgermeisterin die Geschäfte im Rathaus führen. Amtsinhaber Günther Pfefferer verkündete am Dienstagabend in einer Stellungnahme am Ende des öffentlichen Teils der Stadtratssitzung, dass er bei der Kommunalwahl im kommenden März nicht mehr kandidieren wird. Seit 2012 ist der CSU-Politiker Stadtoberhaupt.

Thomas Unflath Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Monheim Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Günther Pfefferer Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis