Mopedfahrer in Huttenbach stürzt nach Fahrfehler

Wörnitzstein

Mopedfahrer stürzt in Huttenbach

Ein 16-jähriger Mopedfahrer ist in Huttenbach gestürzt, nachdem er laut Polizei einen Fahrfehler begangen hatte.
    In Huttenbach ist ein Mopedfahrer gestürzt.
    In Huttenbach ist ein Mopedfahrer gestürzt. Foto: Stefan Puchner/dpa

    Ein 16 Jahre alter Mopedfahrer ist am Donnerstag um kurz vor 13 Uhr auf der Verbindungsstraße zwischen Donauwörth und Wörnitzstein unterwegs gewesen. Auf Höhe Huttenbach stürzte der Jugendliche laut Polizei aufgrund eines Fahrfehlers von seinem Moped zu Boden. Er kam vorsorglich per Rettungswagen in die Donau-Ries-Klinik. An der Maschine entstand ein Sachschaden von geschätzten 3000 Euro. Ein Fremdverschulden kann dem aktuellen polizeilichen Kenntnisstand zufolge ausgeschlossen werden. (AZ)

