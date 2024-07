Jugendlicher prallt auf B16 mit Moped auf ein Auto

Ein Mopedfahrer ist am Montagnachmittag auf der B16 bei Donaumünster/Erlingshofen verunglückt. Er verursachte einen Auffahrunfall.

Wie die Polizei mitteilt, war der 16-Jähriger mit seinem Leichtkraftrad auf der Bundesstraße in Richtung Donaumünster/Erlingshofen unterwegs. Vor ihm musste eine Frau mit ihrem Auto verkehrsbedingt anhalten. Dies nahm der Jugendliche zu spät war und prallte auf den Pkw.

An dem Zweirad entstand augenscheinlich geringer Sachschaden. Am Auto brach die Heckscheibe. Der Rettungsdienst brachte den 16-Jährigen zur medizinischen Versorgung ins Krankenhaus. Nach ersten Erkenntnissen zog er sich Prellungen an Armen und Beinen zu. (AZ)