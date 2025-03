Motorrad streift Auto: Fahrer flüchtet nach Unfall

Auf der Staatsstraße zwischen Amerbach und Megesheim hat sich am Sonntagmittag ein Unfall ereignet. An diesem waren ein Auto und ein Motorrad beteiligten. Der Fahrer des Zweirads kümmerte sich der Polizei zufolge nicht weiter darum.

Leidtragender der Unfallflucht ist ein 19-Jähriger, der mit seinem Pkw in Richtung Megesheim unterwegs war. Etwa 400 Meter nach dem Kreisverkehr am Kronhof kamen ihm auf dem Gebiet der Gemeinde Polsingen zwei Motorräder entgegen, wobei sich das erste mitten auf der Gegenspur befand. Obwohl der 19-Jährige so weit wie möglich nach rechts auswich, touchierte das Krad mit seinem Lenker den linken Außenspiegel des Wagens und verursachte dadurch einen Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro.

Die beiden Zweiradfahrer fuhren ohne anzuhalten in Richtung Wemding weiter. Die Polizeiinspektion Treuchtlingen bittet um Hinweise. Telefon: 09142/96440. (AZ)