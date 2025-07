Abbiegendes Auto irritiert Motorradfahrer: Es kommt zum Unfall

Ein 64-Jähriger auf einem Motorrad und eine 85-Jährige in einem Auto sind sich in Donauwörth in die Quere gekommen. Wie die Polizei mitteilt, fuhren beide am Dienstagnachmittag gegen 15.30 Uhr auf den Neurieder Weg. Der Motorradfahrer fuhr hinter der Autofahrerin, als diese nach links in einen Parkplatz abbiegen wollte und deshalb verkehrsbedingt anhielt.

Der 65-Jährige wollte ebenfalls nach links abbiegen und nahm irrig an, dass die Frau mit ihrem Auto lediglich am rechten Fahrbahnrand anhalten wollte. Aus diesem Grund fuhr er im Rahmen seines Abbiegevorgangs links am Pkw der 85-Jährigen vorbei. Als diese ihren Abbiegevorgang durchführte, stürzte der vorbeifahrende Motorradfahrer nach links auf die Fahrbahn.

Beide Unfallbeteiligten blieben unverletzt. Am Motorrad entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 800 Euro. Die Polizei Donauwörth bittet Unfallzeugen, sich unter 0906/70667-0 zu melden. (AZ)