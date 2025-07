Motorradfahrer stürzt: Unfallhergang ist unklar

Bei einem Unfall in Donauwörth hat sich am Mittwoch ein Motorradfahrer verletzt. Wie die Polizei mitteilt, war der 50-Jährige um um 18.40 Uhr auf der Berger Allee ortsauswärts unterwegs. An der Einmündung zur Scheckenhoferstraße musste der Motorradfahrer auf Höhe des Gymnasiums wegen der roten Ampel anhalten. Nach dem Wiederanfahren stürzte der 50-Jährige von seiner Maschine auf den Asphalt. Der Mann hatte Glück: Im Krankenhaus stellten sich die Verletzungen als nicht schwerwiegend heraus. An dem Kraftrad entstand ein Sachschaden in Höhe von schätzungsweise 3000 Euro.

Noch klären muss die Polizei den Unfallhergang. So sei unklar, ob ein aus der Scheckenhoferstraße ankommender Mercedes eines 44-Jährigen dem Motorradfahrer die Vorfahrt nahm oder Letzterer mehrere Fahrzeuge überholte und aufgrund des abbiegenden Pkw-Fahrers ins Schleudern kam.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Inspektion in Donauwörth zu melden. Telefon: 0906/706670. (AZ)