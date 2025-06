Tief stehende Sonne: Autofahrer übersieht Motorrad

Am Mittwoch kam es zu einem Motorradunfall auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarkts im Neurieder Weg in Donauwörth. Wie die Polizei mitteilt, passierte er gegen 16.50 Uhr. Um dieser Zeit wollte ein 38-Jähriger mit seinem Pkw dort links in eine Parklücke einfahren. Aufgrund der tiefstehenden Sonne übersah der Autofahrer einen entgegenkommenden 27-Jährigen auf seinem Kraftrad. Durch den Anstoß mit dem abbiegenden Pkw kam der Krad-Fahrer zu Sturz und zog sich leichte Verletzungen zu. An den beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1500 Euro. (AZ)

Kradfahrer Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Donauwörth Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis