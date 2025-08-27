Motorrad gegen Leitplanke: 21-Jähriger bei Unfall verletzt

Ein Motorradfahrer ist am Dienstagabend auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Riedlingen und Wörnitzstein verunglückt. Der 21-Jährige zog sich einige Verletzungen zu.

Nach Angaben der Polizei war der junge Mann um 20.25 Uhr in Richtung Wörnitzstein unterwegs. Vor dem Maggenhof kam der Motorradfahrer aus bislang ungeklärter Ursache ohne Fremdeinwirkung nach rechts von der Straße ab und prallte gegen die Leitplanke. Anschließend stürzte er zu Boden.

Nach einer Erstversorgung vor Ort brachte der Rettungsdienst das Opfer ins Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf rund 8000 Euro geschätzt. Das nicht mehr fahrbereite Motorrad wurde abtransportiert. (AZ)