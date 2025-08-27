Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Donauwörther Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Donauwörth
Icon Pfeil nach unten

Motorradfahrer verunglückt bei Unfall nahe Riedlingen

Riedlingen

Motorrad gegen Leitplanke: 21-Jähriger bei Unfall verletzt

Auf der Straße zwischen Riedlingen und Wörnitzstein verunglückt ein 21-Jähriger. Die Ursache ist unklar.
    • |
    • |
    • |
    Bei einem Unfall nahe Riedlingen hat sich ein Motorradfahrer verletzt.
    Bei einem Unfall nahe Riedlingen hat sich ein Motorradfahrer verletzt. Foto: Wolfgang Widemann (Symbolbild)

    Ein Motorradfahrer ist am Dienstagabend auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Riedlingen und Wörnitzstein verunglückt. Der 21-Jährige zog sich einige Verletzungen zu.

    Nach Angaben der Polizei war der junge Mann um 20.25 Uhr in Richtung Wörnitzstein unterwegs. Vor dem Maggenhof kam der Motorradfahrer aus bislang ungeklärter Ursache ohne Fremdeinwirkung nach rechts von der Straße ab und prallte gegen die Leitplanke. Anschließend stürzte er zu Boden.

    Nach einer Erstversorgung vor Ort brachte der Rettungsdienst das Opfer ins Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf rund 8000 Euro geschätzt. Das nicht mehr fahrbereite Motorrad wurde abtransportiert. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden