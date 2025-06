Motorradfahrer prallt in Auto und wird verletzt

Im Zuge eines Überhol- und Abbiegemanövers stießen am Donnerstagnachmittag ein Pkw und ein Motorrad zusammen, wobei neben dem Motorradfahrer auch die Pkw-Fahrerin leicht verletzt wurde. Wie die Polizei Rain mitteilt, passierte das Unglück gegen 15.10 Uhr. Um diese Zeit fuhren ein Pkw Opel Astra und ein Motorrad der Marke BMW auf der Staatsstraße 2027 von Oberndorf in Richtung Mertingen.

Wenige hundert Meter vor dem Anschluss an die B2 bremste die vorausfahrende Opel-Fahrerin unvermittelt ab und wollte nach links abbiegen. Der nachfolgende Motorradfahrer, der in diesem Moment überholen wollte, prallte dabei seitlich gegen die Fahrerseite des Pkw und kam im Anschluss nach links von der Fahrbahn in das angrenzende Feld ab. Tatsächlich gelang es ihm dabei einen Sturz zu vermeiden.

Durch den Anprall an den Pkw zog sich der 59-jährige BMW-Fahrer diverse Verletzungen zu und wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Die 44-jährige Fahrerin des Opel erlitt ebenfalls leichte Verletzungen. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf rund 7000 Euro beziffert. Das Motorrad musste von einem Abschleppdienst abgeschleppt werden. (AZ)