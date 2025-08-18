Motorrad kracht in abbiegenden Traktor

Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Traktor und einem Motorrad kurz vor Oberndorf ist ein Motorradfahrer gestürzt. Nach Angaben der Polizei fuhr der 30-Jährige mit seinem Motorrad am Sonntagnachmittag gegen 17.30 Uhr auf der Staatsstraße 2027 von Mertingen in Richtung Oberndorf. Kurz vor Oberndorf wollte er einen vorausfahrenden Traktor, an dem ein Mulchgerät angebaut war, überholen. Der 16-Jährige, der mit einem Traktor unterwegs war, bog jedoch zeitgleich nach links ab. Aufgrund der Streifkollision der beiden Fahrzeuge stürzte der Motorradfahrer.

Mit viel Glück und vermutlich auch dank getragener Motorradkleidung blieben der 30-Jährige und seine mitfahrende Mitfahrerin dabei unverletzt. Auch der 16-Jährige blieb unverletzt. Am Traktor entstand kein Schaden, lediglich am Motorrad beläuft sich der Sachschaden auf etwa 3000 Euro. (AZ)

