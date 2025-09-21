Motorradunfall mir Verletzten bei Übersfeld

Leicht verletzte sich am Samstag gegen 14.30 Uhr eine Motorradfahrerin, die gemeinsam mit ihrem Begleiter, der vor ihr fuhr, auf der Kreisstraße DON 25, Höhe Übersfeld, Fahrtrichtung Norden, eine Kolonne überholen wollte.

Die beiden Motorradfahrer übersahen dabei, dass ein landwirtschaftliches Gespann, das nach links Richtung Übersfeld abbiegen wollte und die Kolonne anführte, den Blinker bereits gesetzt hatte. Auf Höhe der Zugmaschine bremste dann der vorausfahrende Motoradfahrer, ein 58-Jähriger aus Eichstätt, seine 22jährige Begleiterin, ebenfalls aus Eichstätt, fuhr aufgrund des zu geringen Abstands auf ihn auf und stürzte.

Traktorfahrer konnte Kollision verhindern

Der 70-jährige Fahrer des Traktors konnte den Überholvorgang im Außenspiegel beobachten und sein Gespann rechtzeitig zum Stehen bringen, sodass es zu keiner Kollision mit den Motorradfahrern kam. Die Kreisstraße war für gut eine Stunde gesperrt, die Unfallverursacherin wurde ins Krankenhaus Eichstätt verbracht. An den Motorrädern entstand Sachschaden. (AZ)