Motorrad rutscht mit Fahrer Hang hinunter: 64-Jähriger wird schwer verletzt

Schwere Verletzungen zog sich ein 64-jähriger Motorradfahrer zu, als er am Mittwochmorgen bei Schäfstall verunglückte. Wiue die Polizei mitteilt, passierte der Unfall gegen 8.30 Uhr. Der Mann wollte mit seinem Motorrad aus einem Grundstück in Schäfstall auf die Fahrbahn einfahren. Beim Anfahrvorgang rutschte das Hinterrad weg. Das Motorrad stellte sich auf und überschlug sich. Daraufhin rutschte die Maschine zusammen mit dem Fahrer einen Hang hinunter und kam dort zum Liegen. Ein Ersthelfer reagierte vorbildlich und setzte zudem einen Notruf ab. Nach einer Vor-Ort-Versorgung kam der 64-Jährige schwer verletzt per Rettungswagen in die Donau-Ries-Klinik nach Donauwörth zur weiteren Behandlung. Er hatte eine komplette Schutzbekleidung und einen Motorradhelm getragen. Es entstand Sachschaden von geschätzten 4000 Euro. (AZ)

