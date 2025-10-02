Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Donauwörther Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Donauwörth
Icon Pfeil nach unten

Motorradunfall in Schäfstall: 64-Jähriger schwer verletzt bei Sturz vom Hang

Schäfstall

Motorrad rutscht mit Fahrer Hang hinunter: 64-Jähriger wird schwer verletzt

Dank der vorbildlichen Reaktion eines Ersthelfers wird der Verunglückte sofort versorgt.
    • |
    • |
    • |
    Ein schwerer Motorradunfall ereignete sich bei Schäfstall. Dabei wurde der Fahrer einen Abhang hinunter geschleudert.
    Ein schwerer Motorradunfall ereignete sich bei Schäfstall. Dabei wurde der Fahrer einen Abhang hinunter geschleudert. Foto: Stefan Puchner/dpa, Symbolbild

    Schwere Verletzungen zog sich ein 64-jähriger Motorradfahrer zu, als er am Mittwochmorgen bei Schäfstall verunglückte. Wiue die Polizei mitteilt, passierte der Unfall gegen 8.30 Uhr. Der Mann wollte mit seinem Motorrad aus einem Grundstück in Schäfstall auf die Fahrbahn einfahren. Beim Anfahrvorgang rutschte das Hinterrad weg. Das Motorrad stellte sich auf und überschlug sich. Daraufhin rutschte die Maschine zusammen mit dem Fahrer einen Hang hinunter und kam dort zum Liegen. Ein Ersthelfer reagierte vorbildlich und setzte zudem einen Notruf ab. Nach einer Vor-Ort-Versorgung kam der 64-Jährige schwer verletzt per Rettungswagen in die Donau-Ries-Klinik nach Donauwörth zur weiteren Behandlung. Er hatte eine komplette Schutzbekleidung und einen Motorradhelm getragen. Es entstand Sachschaden von geschätzten 4000 Euro. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden