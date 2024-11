Ein unbekannter Täter hat am Samstagabend in Donauwörth ein Mountainbike der Marke KTM im Wert von ca. 500 Euro entwendet. Das orangefarbene Fahrrad stand zwischen 18.30 Uhr und 21 Uhr am Fahrradabstellplatz auf dem REWE-Parkplatz in der Augsburger Straße.

Die Polizeiinspektion Donauwörth bittet Zeugen, sich unter 0906/706670 zu melden. (AZ)