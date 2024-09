Ein unbekannter Dieb war am Freitag am Bahnhof in Rain zugange. Wie die Polizei mitteilt, nahm er ein versperrtes Mountainbike der Marke „Sonic“ mitsamt Zahlenschloss mit. Das Fahrrad hat einen Wert von 300 Euro. Hinweise bitte an die PI Rain, 09090/7007-0. (AZ)

