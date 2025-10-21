Icon Menü
Mülltonne gerät in Berg in Brand

Berg

Mülltonne gerät in Brand: Zeuge löscht Flammen

Im Donauwörther Stadtteil Berg bricht am Montagmorgen ein Feuer aus. Feuerwehr im Einsatz.
    Die Feuerwehr war am Montagmorgen im Donauwörther Stadtteil Berg im Einsatz.
    Die Feuerwehr war am Montagmorgen im Donauwörther Stadtteil Berg im Einsatz. Foto: Marijan Murat, dpa (Symbolbild)

    Eine brennende Mülltonne hat am Montagmorgen im Donauwörther Stadtteil Berg für einen Einsatz der Feuerwehr gesorgt. Ein Anrufer meldete der Polizei zufolge gegen 6.10 Uhr den Brand in der Nürnberger Straße.

    Die Feuerwehren musste lediglich Nachlöscharbeiten durchführen, denn der Passant hatte mit einem Eimer Wasser die Flammen bereits erstickt. Ursache des Brandes ist offensichtlich die unsachgemäße Entsorgung von Ascheresten, so die ersten Erkenntnisse der Polizei. (AZ)

