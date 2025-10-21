Mülltonne gerät in Brand: Zeuge löscht Flammen

Eine brennende Mülltonne hat am Montagmorgen im Donauwörther Stadtteil Berg für einen Einsatz der Feuerwehr gesorgt. Ein Anrufer meldete der Polizei zufolge gegen 6.10 Uhr den Brand in der Nürnberger Straße.

Die Feuerwehren musste lediglich Nachlöscharbeiten durchführen, denn der Passant hatte mit einem Eimer Wasser die Flammen bereits erstickt. Ursache des Brandes ist offensichtlich die unsachgemäße Entsorgung von Ascheresten, so die ersten Erkenntnisse der Polizei. (AZ)