76 Aktive setzten sich bei der Freiwilligen Feuerwehr in Mündling ein

Bei der Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Mündling ist insbesondere die Jugend ein freudiges Thema.

Die Freiwillige Feuerwehr Mündling hat auf ein erfolgreiches Jahr zurückgeblickt. Bei der Jahreshauptversammlung ließ der Vorsitzende Martin Wenniger 2022 und die Veranstaltungen Revue passieren.

Jugendleiterin Sabrina Heider freute sich darüber, dass im vergangenen Jahr wieder mehr Kameradschaftsabende und Übungen stattfanden. Kommandant Rainer Kleiber berichtete von Einsätzen und Übungen, die die 76 Aktiven in den vergangenen beiden Jahren absolvierten. Er lobte zudem die Jugendarbeit des Vereins und dankte den Verantwortlichen für den Einsatz. In Zukunft wird das Team durch Katja Ehrmann unterstützt, die offiziell zur Jugendwartin ernannt wurde.

Freiwilligen Feuerwehr Mündling: Lobende Worte für Jugendarbeit im Verein

Auch Bürgermeister Christoph Schmidt würdigte die starke Jugendarbeit des Vereins. Dies sei nicht selbstverständlich und sehe in anderen Vereinen häufig ganz anders aus. Schmidt berichtete von Baumaßnahmen im Stadtgebiet und auch darüber, dass Nebenkosten der Feuerwehrfahrzeuge nun verstärkt von der Stadt übernommen würden. Abschließend dankte er allen Aktiven und stellte noch einmal die Wichtigkeit von Übungen hervor, um für den Ernstfall gerüstet zu sein. Kreisbrandmeister Reiner Häfele schloss sich den Worten des Bürgermeisters an und dankte allen Anwesenden für die Zeit, die sie für die Feuerwehr investieren. Er zeigte sich ebenso erfreut über die Jugendarbeit des Vereins.

Weitere positive Nachrichten waren, dass Philipp Jung, Elias Merkle und Marco Reitsam den Lehrgang zum Maschinisten in Harburg abgeschlossen haben. Daneben nahm Philipp Jung ebenso erfolgreich am Lehrgang zum Gerätewart teil. Jonas Morasch wurde für seinen Übungseifer belohnt und erhielt eine Ehrung: Er hatte an 28 von 34 möglichen Übungen teilgenommen. Außerdem wurden Johann Reitsam und Manfred Stegmeier zu Ehrenmitgliedern ernannt.

Während der Versammlung standen auch Neuwahlen auf dem Programm. So wählten die Anwesenden Stefan Dollinger und Christian Rößner wieder als Kassenprüfer. Beide nahmen die Wahl an und bedankten sich für das Vertrauen. (AZ)

