Mündling

06:00 Uhr

Nicht nur Paketboten sind verwirrt: Das Kreuz mit den Straßennamen in Harburg

Plus In Ebermergen und Mündling gibt es eine Schäfgasse und eine Schäfergasse. Das sorgt regelmäßig für Verwirrung. Wie der Stadtrat das Problem lösen will.

Von Wolfgang Widemann

Mit den Straßennamen ist das in der Stadt Harburg so eine Sache. Die Kommune setzt sich aus zehn ehemals selbstständigen Kommunen zusammen. Die wurden in den 1970er-Jahren nach und nach eingemeindet. Bei der Gebietsreform war es offenbar unvermeidlich, dass in der neuen Verwaltungseinheit zwei Straßen den gleichen oder fast den gleichen Namen haben. Das sorgt auch viele Jahre später für Probleme. 2008 bereitete die doppelte Langgasse in Ebermergen und Großsorheim den Vertretern der Kommune einiges Kopfzerbrechen, löste Diskussionen aus und beschäftigte sogar das Verwaltungsgericht in Augsburg. Nun hatte der Stadtrat einen neuerlichen Fall dieser Art auf dem Tisch.

Im Rathaus waren Beschwerden von Anliegern der Schäfergasse in Mündling eingegangen. Dort tauchten immer wieder Paketboten auf und fragten nach bestimmten Hausnummern, die auf Sendungen als Adresse angegeben waren. Jedoch steht in der Schäfergasse gar kein Haus. Von der Gunzenheimer Straße zweigt lediglich ein wenige Meter langer Asphaltstreifen auf eine Wiese ab. Daneben stand das Straßenschild "Schäfergasse". Damit nicht genug der Irreführung: Wer die Straße auf Google sucht, kriegt eine Sackgasse angezeigt, die auf der Karte fälschlicherweise schnurstracks in den benachbarten Hof eines Anwesens an der Gunzenheimer Straße führt.

