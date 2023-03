Elias Merkle tritt als AfD-Kandidat für den Bezirkstag an

Plus Mit dem Mündlinger versucht ein weiterer AfD-Mann aus dem Donau-Ries-Kreis, als Kandidat im Wahlkreis "Augsburg-Land, Dillingen" ein Amt zu ergattern.

Nach dem Landtagsabgeordneten Ulrich Singer ( Donauwörth) möchte jetzt ein zweites Mitglied der Alternative für Deutschland (AfD) über den benachbarten Wahlkreis "Augsburg-Land, Dillingen" in ein politisches Amt kommen. Elias Merkle aus Mündling tritt als Kandidat für den Bezirkstag an. Die Nominierung ist allerdings mit Turbulenzen verbunden.