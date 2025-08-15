Ferienprogramm in Mündling

Kürzlich verwandelte sich der Pfarrstadel in eine duftende Werkstatt: 18 Kinder machten sich mit viel Eifer daran, ihre eigenen Kräuterbuschen zu binden – jeder ganz individuell und liebevoll gestaltet. Unter fachkundiger Anleitung erfuhren sie, welche Kräuter in den traditionellen Strauß gehören und weshalb diese alte Tradition besonders rund um Maria Himmelfahrt gepflegt wird. Mit geschickten Händen banden die Kinder ihre Buschen aus frischen Kräutern und bunten Blüten. Dabei entstanden wahre kleine Kunstwerke – jedes ein Unikat. Die gemeinsame Arbeit sorgte nicht nur für fröhliche Gespräche, sondern auch für viele neugierige Fragen rund um die Bedeutung der einzelnen Pflanzen. Zur Stärkung gab es für die fleißigen Bastler köstliche Kräuterschnecken, erfrischende Kräuterlimonade und als süßen Abschluss ein Eis – eine willkommene Pause nach der konzentrierten Arbeit. Nach getaner Arbeit wartete noch ein besonderer Programmpunkt: Bei einer gemütlichen Filmvorführung von „Tobi und der Turbobus“ lachten die Kinder herzlich über die turbulenten Abenteuer und nahmen ganz nebenbei eine wichtige Botschaft über Freundschaft mit nach Hause. Ein schöner Nachmittag, der bei allen Beteiligten in bester Erinnerung bleiben wird.

