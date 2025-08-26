Ferienprogramm in Mündling

Vor Kurzem konnte der Heimatverein Mündling im Pfarrgarten 25 Kinder zu einer Neuauflage des Ferienprogramms begrüßen. Bei bestem Sommerwetter wurden im Schatten der Bäume fleißig Stoff-Rucksacktaschen sowie T-Shirts bemalt und verziert. Sowohl Schablonenvorlagen als auch freie Kunstwerke brachten die Kinder liebevoll auf den Stoff. Zum Austoben standen eine Hüpfburg und verschiedene Holzspiele bereit. Nach einer Stärkung entstand noch ein Gesamtkunstwerk mit den Handabdrücken der Teilnehmer. Am Ende durften die glücklichen Kinder stolz ihre neuen Schätze mit nach Hause nehmen und haben hoffentlich noch lange eine schöne Erinnerung an den tollen Nachmittag.

