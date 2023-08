Patrozinium in Mündling: Gemeinde erinnert an Johannes den Täufer

Am Sonntag wird Patrozinium in Mündling gefeiert. Ruhestandspfarrer Johannes Zeilbeck tritt als Zauberer auf.

Dem „Vorläufer Jesu“, Johannes dem Täufer, sind viele Kirchen geweiht. Meist wird das Patrozinium entsprechend an „Johanni“, dem 24. Juni beziehungsweise am Sonntag vor- oder nachher gefeiert. Anders ist dies in der zum Bistum Augsburg gehörigen Filialkirche Natterholz und in der im Bistum Eichstätt gelegenen Pfarrkirche von Mündling. In beiden Orten wird das Patrozinium um den 29. August begangen – dem Gedenktag der Enthauptung des Täufers, den katholische, evangelische, anglikanische und orthodoxe Kirche gemeinsam haben.

In Mündling gibt der Rokoko-Hochaltar, um 1760 entstanden, zwei Hinweise auf dieses Patrozinium. Das Hauptbild zeigt Johannes den Täufer in der Verklärung; diese ungewöhnliche Darstellung ist unten ergänzt mit der Enthauptung des Täufers und dem Gastmahl des Herodes. Nach dem Markus-Evangelium war Herodes Antipas bei seinem Gastmahl von Tanz seiner Stieftochter Salome entzückt und gewährte ihr einen Wunsch. Diese – von ihrer hasserfüllten Mutter dazu bewogen – forderte das Haupt des gefangenen Johannes.

Die künstlerische Darstellung des enthaupteten Johannes

Der Täufer wurde daraufhin enthauptet, Salome brachte ihrer Mutter den Kopf auf einer Schale. Die Schale mit dem Haupt, getragen von zwei Putten, einer mit dem Lorbeerkranz, ist im Auszugsbild des Altares dargestellt. Darunter befindet sich das Wappen des Abtes Cölestin I. Hegenauer (auch „Högenauer“), unter dessen Regierungszeit (1748–1776) das Kloster Heilig Kreuz Donauwörth die heutige Mündlinger Kirche 1753 errichtete. Die Altargemälde wurden allerdings erst 1786 von dem Donauwörther Maler Johann Baptist Enderle (1725–1798) geschaffen.

Der Sonntag, 27. August, beginnt in Mündling um 10 Uhr mit dem von Ortspfarrer Jan Lazar zelebrierten Festgottesdienst, den der örtliche Kirchenchor umrahmt. Andacht ist um 17 Uhr. Nach der Messe wird im Pfarrstadel ganztags „weltlich“ gefeiert mit Mittagstisch, Kaffee-Nachmittag und abendlicher Brotzeit. Eine Tombola und lustige Spiele sind im Programm. „Kinder schminken Kinder“ und Spaß an der Kegelbahn sind geboten. Um 14.30 Uhr hat sich Clown „Pippo“ angesagt und ab 15 Uhr wird Ruhestandspfarrer Johannes Zeilbeck als Zauberer mit allerhand Tricks agieren.

