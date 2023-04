Mündling

12:24 Uhr

"Stimmzauber" bezaubert – seit einem Jahr gibt es den Kinderchor in Mündling

Plus Seit einem Jahr gibt es in Mündling einen Kinderchor. Er fördert Musikalität, Bewegung, Spaß und Gemeinschaftssinn. Worum es geht.

Artikel anhören Shape

Sie sind klein, unglaublich niedlich und auf dem besten Weg, ihre Musikalität zu entdecken: die Mädchen und Buben des Kinderchors "Stimmzauber" in Mündling. Seit einem Jahr gibt es diese Formation, die auf spielerische Art den Umgang mit Tönen und Bewegung fördert und nebenbei auch den Gemeinschaftssinn ausprägt. Organisation, instrumentale Begleitung und das Einüben der Lieder übernehmen Dominika Felgenhauer, Bianka Rößner und Birgit Krell. "Der Spaß an der Musik und das Erarbeiten neuer Lieder in der Gruppe stehen bei uns im Vordergrund", so die drei Initiatorinnen, die mit ihrer Schar jetzt einjähriges Bestehen gefeiert haben.

Die ersten Gehversuche des Kinderchors haben im kleinen Rahmen stattgefunden, etwa bei Spielplatzeinweihung und in der Dorfkirche – nun aber gab es den ersten großen Auftritt außerhalb des Heimatortes. Das Bildungswerk Harburg hatte zum Familiennachmittag in die Schulaula eingeladen, mit Buchlesungen und Kindertanzauftritt. Auch der Kinderchor durfte dort sein Können unter Beweis stellen und präsentierte mit hellen, frischen Stimmchen neben altbekannten Liedern auch aktuelle Mitmach- und Bewegungslieder, wie den originellen „Körperteile Blues“. Das ganze Publikum wurde dazu animiert, mitzusingen und mitzutanzen, was bei allen für viel Freude sorgte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen