32 Feuerwehrler aus dem Lechgebiet bei Maschinisten-Schulung

Aus dem ganzen Lechgebiet kamen Ehrenamtliche der Feuerwehren in Münster zusammen und eigneten sich das Fachwissen eines Maschinisten an.

Die Kreisbrandinspektion im Landkreis Donau-Ries hat in Münster eine Maschinisten-Standortschulung durchgeführt. Eine Großzahl an fleißigen Helfern und viel Detailarbeit haben den Lehrgang wieder in bewährter Weise möglich gemacht. 32 Maschinisten aus dem Inspektionsbereich Donau-Lech opferten nicht nur zwei ganze Samstage, sondern auch vier weitere Abende ihrer wertvollen Freizeit, um das Fachwissen des Maschinisten zu erlernen.

Neben der Pumpen- und Motorenkunde wurden unter anderem das Verkehrsrecht, der Saugvorgang, die verschiedenen Entlüftungseinrichtungen, die Unfallverhütung sowie die Fahrzeug- und Gerätekunde geschult. Anhand von Übungen wurde das erlernte Wissen in die Praxis umgesetzt. Dazu zählten etwa der Aufbau einer langen Schlauchstrecke am Schlackeberg in Münster, der Pumpenbetrieb am offenen Gewässer sowie der Hydrantenbetrieb und die Störungssuche.

Am letzten Lehrganstag mussten sich alle Teilnehmer einer schriftlichen Prüfung unterziehen, die aus 50 lehrgangsbezogenen Fragen bestand und die von Kreisbrandmeister Mike Kühnel beaufsichtigt wurde. Die Prüfung zum Maschinisten für Tragkraftspritzen- und Löschfahrzeuge haben schlussendlich alle Teilnehmer mit hervorragenden Ergebnissen bestanden, welches die Qualität der Standortschulung widerspiegelt.

Die Teilnehmer:

Florian Sladek, Tobias Schenk, Thomas Auernhammer (FF Rain), Christoph Stuber, Tobias Halbmeir (FF Münster),

Josef Gruber (FF Holzheim), Martin Paula (FF Bergendorf), Sebastian Kaltner, Michael Kaltner (FF Tapfheim), Florian Joachim, Markus Rauch (FF Donaumünster- Erlingshofen), Michael Lohner, Florian Scheuermayer (FF Gempfing/ Überacker), Katharina Stach (WF Fendt), Dominik Lüdtke (FF Druisheim), Alexander Klenovsky (FF Eggelstetten), Andreas Lang (FF Oberndorf),

Sonja Drexler (FF Asbach- Bäumenheim), Julian Luibl, Markus Rödl (FF Gansheim), Thorsten Lach, Julian Maile (FF Marxheim),

Tobias Escher, Alexander Häußler, Andreas Männl (FF Feldheim), Markus Karmann (FF Lechsend), Markus Sauer, Benjamin Bairlein, Sabrina Eckert (FF Genderkingen), Christian Roger (FF Unterpeiching), Rainer Klopfer (FF Niederschönenfeld),

Heiko Heckel (FF Zusum- Rettingen);