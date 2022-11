Gefährliches Überholmanöver in Münster endet mit zwei Totalschäden

Ein junger Mann setzt vor Münster zum Überholen an und übersieht den Gegenverkehr. Es kracht, aber er hat Glück im Unglück.

Ein 25-Jähriger scherte am Dienstagnachmittag auf der Staatsstraße 2381 in Richtung Münster aus einer Kolonne aus, um zu überholen. Dabei übersah er laut Polizei den Gegenverkehr. Um den Zusammenstoß zu vermeiden, versuchte der 25-Jährige nach rechts wieder einzuscheren und touchierte dabei den Wagen eines 50-Jährigen. Nachdem das Einscheren misslungen war, wich der junge Fahrer nach links aus und fuhr eine Böschung hinunter. Unten landete er mit der Front seines Wagens voraus in einem Feld und kam dort nach 25 Metern zum Stehen.

In Münster entsteht ein Schaden von über 16.000 Euro

Gleichzeitig war der entgegenkommende 20-Jährige laut Polizei nach links ausgewichen und prallte dort gegen einen Baum. Beide jungen Männer hatten Glück im Unglück: Sie wurden nur leicht verletzt. Der 50-Jährige blieb unverletzt. Der Rettungswagen brachte die beiden Leichtverletzten in die Donau-Ries Klinik. Am Audi des 25-Jährigen entstand ein Totalschaden in Höhe von 10.000 Euro, am Opel des 20-Jährigen ein Totalschaden in Höhe von 4500 Euro. Am Mercedes des 50-Jährigen, den der 25-Jährige beim Abbruch seines Überholmanövers touchierte, beläuft sich der Schaden auf 2000 Euro. Die Freiwillige Feuerwehr Münster war mit 18 Rettungskräften vor Ort und leitete den Verkehr um. (AZ)