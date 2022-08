Münster

Gemeinde Münster vertagt Entscheidung über Anzahl der Windräder

Plus Erst im Herbst sollen Fakten geschaffen werden. Vorher gibt es nochmals konkrete Berechnungen.

Von Barbara Würmseher

Werden nun zwei oder drei Windräder in jenem Teil des Forstgebiets Brand gebaut, das der Gemeinde Münster gehört? Eigentlich hätte der Gemeinderat am Donnerstag darüber beschließen wollen, hat nun aber diese Entscheidung in den Herbst hinein vertagt. Grund dafür ist, dass der Investor Windkraft Uhl nun nochmals in eine Wirtschaftlichkeitsberechnung und Standortanalyse einsteigen möchte, da sich auch die Gemeinde Holzheim inzwischen für einen Aufstellungsbeschluss für ihren Teil des Forstgebiets Brand entschieden hat. Münster hatte diesen Aufstellungsbeschluss bereits etwas früher gefasst. Aufgrund dieser Basis kann die Firma Uhl nun nochmals konkret kalkulieren.

