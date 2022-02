Ein Sommernachtstraum: Rainer-Winkel-Festival soll heuer stattfinden

Im vergangenen Jahr mussten die Organisatoren vor Corona einknicken. Diesmal wollen sie nicht klein beigeben. Was im Einzelnen vom 28. bis 31. Juli geboten ist.

Im Moment ist diese Szenerie nicht viel mehr als eine schöne Erinnerung an normalere Tage, die von der Leichtigkeit des Seins erzählen: laue Nächte voller Musik im lauschigen Landschaftsgarten von Gut Sulz, wo Lampions und Scheinwerfer bunte Lichtakzente in den mächtigen Bäumen setzen. Dazu tummeln sich Hunderte von Menschen zwischen Imbissbuden und Cocktailbars oder haben es sich auf mitgebrachten Liegestühlen und Sitzkissen bequem gemacht, um in den Tönen zu baden, die von der Bühne herunterschwappen. So kennt man das Rainer-Winkel-Festival, das sich über die Jahre mit diesem ganz besonderen Mix aus Sommer, Musik, Kulinarik und dem Flair der Örtlichkeit einen Namen gemacht hat.

Lang ist es her, dass all das stattgefunden hat. Im Juli 2019 war die Welt noch in Ordnung, ehe Corona die Normalität durcheinanderbrachte. 2021 musste das Festival dann ausfallen. Doch heuer stehen die Organisatoren erneut in den Startlöchern und sind guter Dinge. Für die neue Vorsitzende, Christa Forster, ist es eine Premiere in dieser Funktion. Sie hat bekanntlich den langjährigen "Mister Rainer Winkel", Johannes Geier, beerbt und freut sich auf die neue Aufgabe.

Die Interessensgemeinschaft Rainer Winkel hofft, das geplante Festival heuer durchziehen zu können. Foto: Barbara Würmseher

Zum siebten Mal soll es das Rainer-Winkel-Festival geben - und zum fünften Mal ist Gut Sulz bei Münster Schauplatz des Geschehens. Gutsherr Jochen Andreae und seine Familie stellen das Gelände immer wieder gern zur Verfügung und mischen sich auch selbst unter die Leute.

"Schon manchen legendären Abend hat es gegeben", erinnert sich Christa Forster, die fest daran glaubt, dass an diese Tradition heuer wieder angeknüpft werden kann. "Mag sein, dass uns Corona einen Strich durch die Rechnung machen will, doch wir wollen es trotzdem durchziehen - mit Ausweichtermin natürlich", sagt sie und kündigt an: "Es wird erneut ein abwechslungsreiches Musikprogramm geben, quer durch die verschiedenen Genres der Musik. Jede und Jeder wird auf seine Kosten kommen."

Dieses Programm ist für das Rainer-Winkel-Festival geplant

Terminiert ist das Festival auf das Wochenende Donnerstag, 28. Juli, bis Sonntag, 31. Juli. Ihr Kommen haben zugesagt: Die Couplet-AG mit bayerischem Musikkabarett, Dicht & Ergreifend mit Mundart-Rap und Hip-Hop, die A-cappella-Gruppe Cash-n-Go" und die Combonisten aus Thierhaupten als regionale Gruppe. Und so sieht das Programm im Einzelnen aus:

Als Coupelt-AG treten (von links) Jürgen Kirner mit Bianca Bachmann, Bernhard Gruber und Berni Filser auf. Foto: Bayerischer Rundfunk

Donnerstag, 28. Juli: Die heimische Band SEK and Friends wird das Festival eröffnen. Peter Koller Peter , Manuel Ehlich , Simon Sailer und Florian Reicherzer spielen Blues- und Classicrock der späten 60er- und Mitte 70er- Jahre, zum Beispiel CCR, Lynyrd Skynyrd und viele mehr. Der Headliner des Abends ist dann die Couplet–AG. Die bayrische Kabarettformation gilt als eine der erfolgreichsten Musik- und Politikkabarettgruppen des Landes. Sie bringt bissig-satirische und komische Programmnummern mit.



, , und spielen Blues- und Classicrock der späten 60er- und Mitte 70er- Jahre, zum Beispiel CCR, und viele mehr. Der Headliner des Abends ist dann die Couplet–AG. Die bayrische Kabarettformation gilt als eine der erfolgreichsten Musik- und Politikkabarettgruppen des Landes. Sie bringt bissig-satirische und komische Programmnummern mit. Freitag, 29. Juli: Als Vorgruppe kommt BBou , der bayrische Bou (bayerische Bub), ein Hip-Hopper, der von sich sagt: "I kann mi eid erinnern, wann i as letzte moi Hochdeitsch gsprocha hob." Haupt-Act ist die bayrische Hip- Hop-Band Dicht & Ergreifend rund um die Musiker Lef Dutti und George Urkwell.

Die Formation Cash-n-Go bringt A-cappella-Gesang vom Feinsten. Foto: Hermann Schmid

Samstag, 30. Juli: Ab 18 Uhr spielt Adi Hauke auf der Akustikgitarre und der selbst gebauten Cigarbox Guitar fette Beats. Und sein Didgeridoo geht direkt ins Herz. Er bereitet den Weg für Cash-n-Go, das A-cappella-Ensemble, das schon öfters in Gut Sulz fasziniert hat.

auf der Akustikgitarre und der selbst gebauten Cigarbox Guitar fette Beats. Und sein Didgeridoo geht direkt ins Herz. Er bereitet den Weg für Cash-n-Go, das A-cappella-Ensemble, das schon öfters in Gut Sulz fasziniert hat. Sonntag, 31. Juli: Zum Abschluss des 7. Rainer-Winkel-Festivals gibt es wie üblich ein Familienpicknick zum Mitbringen oder Weißwurstfrühstück. Dazu erklingt die Musik der Combonisten aus Thierhaupten .



Info Karten gibt's bei "Deibl-VVK" in Rain, über die Homepage der IG Rainer Winkel (Kulturkalender "Ticket Regional") und an der Abendkasse.