Erhard Dietl liest auf Gut Sulz (Tragisches) aus seinem Leben

Der Autor, Liedermacher, Illustrator und Grafiker Erhard Dietl, Vater der "Olchis", zeigte sich auf Gut Sulz von einer weniger bekannten Seite. Er ließ mit seiner Autobiografie "Ein Vater wie meiner" tief in seine Kindheit blicken.

Zum Literaturfestival Nordschwaben weilt Erhard Dietl auf Gut Sulz. Er stimmt leise Töne an in seinen Liedern und seiner Autobiografie "Ein Vater wie meiner".

Auf der Bühne der ehemaligen Kartoffelhalle von Gut Sulz sitzt Erhard Dietl. Er singt und gibt mit den Fingern, die behutsam über die Gitarrensaiten gleiten, den Tönen einen melancholischen Klang. Es sind meist kleine, stille Momente im Leben, die er voller Achtsamkeit vertont hat und mit denen er ein Stück weit in seine Seele blicken lässt. Seine Songs der CD "Oide Buidl" stehen im besten Sinne in der Tradition bayerischer Liedermacher und lassen das Publikum mucksmäuschenstill innehalten, um die Tiefe seiner Worte zu spüren.

